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Сельчан эвакуируют на вертолетах на севере Казахстана

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Эвакуация людей из подтопленных районов
Эвакуация. Кадр из видео: МЧС РК

Из-за поднятия уровня реки Есиль, "Казавиаспас" МЧС и приданные силы проводят эвакуацию жителей села Прибрежное на Севере Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Ведомство опубликовало кадры с места событий. Отмечается, что жителей села Прибрежное эвакуируют с помощью двух вертолетов.

Ранее в МЧС отмечали, что в Северо-Казахстанской области идут работы по заблаговременной эвакуации местных жителей.

В ДЧС региона сообщали, что 12 апреля днем поступила информация о том, что в результате подъема уровня паводковых вод реки Есиль произошел перелив через защитную земляную дамбу (микрорайон Хромзавод).

В результате произошло подтопление 114 частных жилых домов.

Отметим, что завтра в СКО объявлено штормовое предупреждение - в регионе ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Утром 13 апреля МЧС РК сообщало, что с начала паводкового периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. Уже вернулись домой 10 120 человек.

В 8 регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084291-selchan-evakuiruyut-na-vertoletah-na-severe-kazahstana/

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