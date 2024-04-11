Паводки в Казахстане: студентов вузов могут перевести на дистанционное обучение

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов в СЦК рассказал, могут ли перевести студентов на дистанционное обучение в связи с паводками в регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов сообщил, что на сегодня 30 вузов в девяти регионах Казахстана оказывают помощь пострадавшим от паводков гражданам.

По его словам, в общежитиях 16 вузов подготовлено более 3 тысяч мест для размещения эвакуированных. На сегодня там уже разместились 548 человек, из них 228 – дети школьного возраста.

"Сейчас рассматривается вопрос перевода студентов на дистанционный формат обучения для того, чтобы жители пострадавших районов могли разместиться в общежитиях до восстановления поврежденных домов и до завершения строительства новых.

На такой формат пока перешел только один вуз – Актюбинский региональный университет имени Жубанова. Они перешли на удаленное обучение", — сообщил он.

Напомним, сегодня сообщалось, что в связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов.

Мониторинг образовательных достижений учеников отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение мониторинга переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия будут в штатном режиме.

Сегодня также была наглядно продемонстрирована на картах ситуация, которая складывается с паводками в регионах. Так, согласно карте, на сегодня режим ЧС действует в двух регионах — Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Премьер Олжас Бектенов, выступая сегодня на совещании Республиканского штаба, заявил о необходимости максимальной мобилизации сил и средств по Уральску и Атырау.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок — это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты. Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.