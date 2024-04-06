Атырау может уйти под воду вслед за Кульсары

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Facebook заявил, что Атырау может повторить судьбу Кульсары, который сейчас топят талые воды, передает NUR.KZ.

"Уважаемые жители Атырауской области! Ситуация в городе Кульсары очень сложная, кульсаринцы более двух недель проводили противопаводковые мероприятия, три дня боролись с паводком. Но стихия оказалась сильнее", - обратился заместитель главы региона.

Он отметил, что пострадавшим оказывается помощь, а убытки будут возмещены.

"Однако город Атырау может повторить эту судьбу. Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск.

Конечно, город готовится, ведь за 5 дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний.

Был подготовлен запас необходимых материалов (мешки, лопаты и т.п.) и подготовлены инертные материалы", - отметил Жасулан Бисембиев.

По его данным, Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема еще не было в истории. Индерский район для берегоукрепительных работ выделил 54 единицы спецтехники и более 400 человек. На опасных участках реки Урал было возведено 10 км дамб, работы продолжаются.

В Махамбетском районе протяженность берегоукрепительных дамб составляет 80 км в 17 населенных пунктах, расположенных вдоль реки Урал. При этом, по словам заместителя акима области, 9 берегоукрепительных дамб под угрозой подтопления. Это Талдыколь, Бейбарыс, Махамбет, Алга, Сарытогай, Сарайшык, Енбекшил, Есбол и село Ортакшыл.

В пригороде Атырау на 12 участках берегоукрепительными работами занимаются с помощью 172 единиц спецтехники. Возведено 7 км дамб высотой 2 м. Использовано 100 тысяч мешков. На эти работы было привлечено более 5 тысяч человек. Это работники местных исполнительных органов, Министерства обороны, Национальной гвардии, ДЧС, сотрудники полиции. Также задействовано 4 тыс. волонтеров.

"Но и этого мало! В этой связи я призываю показать наше единство и объединиться для общих усилий. Нам важна помощь каждого жителя в возведении берегоукрепительных дамб. Если каждый приложит свои усилия, то мы сможем отстоять наш город, наш дом в борьбе с этой страшной стихией и победить ее. Призываю вас всех принять участие по укреплению дамб. Мы сможем преодолеть все это, только объединившись!" - заключил Жасулан Бисембиев.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.

Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра Жылыойского района.

Вечером 5 апреля в МЧС РК сообщили, что в городе подтоплено 2500 частных жилых домов, эвакуированы больше 4 тыс. человек. Людей вывозили пассажирскими поездами в Атырау.

Ночью 6 апреля стало известно, что из Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 - дети. Всех разместили в шести временных эвакопунктах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

При этом специалисты РГП "Казгидромет" прогнозировали, что в Атырау может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.