Подтоплено 2,5 тыс. домов, людей эвакуируют поездами: что происходит в Кульсары (видео)

В МЧС рассказали, что сейчас происходит в городе Кульсары в Атырауской области - из-за поднятия уровня воды в реки Жем город подтопило, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте МЧС РК, сейчас в Кульсары подтоплены 630 жилых домов.

"Проводится эвакуация населения пассажирскими поездами из Кулсары в Атырау. Работа продолжается", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что для приема населения в самом Кульсары подготовлено 7 пунктов приема, в них уже разметили больше 2 тыс. человек, в том числе более 400 детей.

"Ведутся взрывные работы в дельте реки Жем для увеличения пропускной способности течения воды, а также берегоукрепительные работы. Уложено 45 452 мешкотар, 174 тыс. тонн инертного материала", - говорится в сообщении.

Населению помогают около 4 тыс. волонтеров, а в аварийно-спасательных работах задействованы 347 человек, 148 единиц техники, 3 плавсредства, военнослужащие, волонтеры и местные жители.

Помимо этого, привлечены дополнительные силы и средства из Атырау.

Позже в пресс-службе МЧС обновили информацию: на 22:45 в Кульсары подтоплено 2500 частных жилых домов, эвакуированы больше 4 тыс. человек.

Напомним, накануне в Жылыойском районе Атырауской области объявили режим ЧС из-за паводков. МЧС приняло решение переселить жителей некоторых территорий в безопасную зону.

Также вчера сообщалось, что в Жылыойском районе в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Участок автодороги республиканского значения Доссор - Кульсары - Актау закрыли для всех видов автотранспорта. Оказалось полностью прерванным сообщение Атырау - Кульсары. Восемь населенных пунктов попали в водную ловушку.

Специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.

Ранее мы также показывали кадры из затопленного талыми водами Кульсары.