Житель ЗКО забрался на крышу, спасаясь от паводка

Жителю ЗКО, спасавшемуся от паводка на крыше затопленного водой дачного домика, помогли спасатели и полицейские. Его эвакуировали в безопасное место, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вчера, 4 апреля, житель дачного общества "Вымпел", которое оказалось в водной западне, забрался на крышу своего домика. Его спасли сотрудники Зачаганского отдела полиции.

"Жена мужчины обратилась к председателю дачного общества и сообщила, что не может дозвониться до своего мужа. Председатель дачного общества позвонила участковому, обслуживающему данный участок", - рассказали в МВД.

Ответственным за данный район был старший участковый инспектор Дидар Утепов. Он сообщил о случившемся руководству и незамедлительно направился на место происшествия.

В результате оперативных действий спасателей и полицейских мужчина был спасен.

"Выяснилось, что он два дня пробыл на даче, затем у него разрядился телефон и жена забила тревогу", - сообщили в МВД РК.

Сперва дачника сняли с крыши. Затем его на лодке вывезли на берег, а оттуда доставили в эвакуационный пункт, который находится в поселке Деркул. Мужчина поблагодарил спасателей и полицейских и пожелал им удачи.

Режим ЧС объявили по всей Западно-Казахстанской области 2 апреля. В этот же день стало известно о начале эвакуации жителей дачных массивов.

В Уральске затопило элитный дачный микрорайон Самал. Уровень воды поднялся в реках Деркул и Чаган. Проводилась эвакуация населения, на месте организовали дежурство.

При этом МЧС РК обратилось к жителям Уральска, где сейчас наблюдается сложная паводковая обстановка. Их попросили не поддаваться панике и действовать согласно рекомендациям ДЧС и местных акиматов.

4 апреля президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Он совершил облет подтопленных территорий и ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах. В ходе заседания оперативного штаба глава государства заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться.