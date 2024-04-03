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Эзотерика

Элитный микрорайон затопило в Уральске (фото)

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Затопления в микрорайоне Самал
Микрорайон Самал. Фото: mgorod.kz

В Уральске затопило элитный дачный микрорайон Самал. Уровень воды поднялся в реках Деркул и Чаган. Ведется эвакуация населения, передает "Мой город" со ссылкой на ДЧС ЗКО.

По информации ведомства, дачи затопило в микрорайоне Самал-3. Спасатели осмотрели участок, на месте организовали дежурство. Более половины жителей заранее отправились к родственникам. Эвакуация людей продолжается.

Паводок в микрорайоне Самал в Уральске
Микрорайон Самал в Уральске. Фото: mgorod.kz

Вода начала подтапливать дома вчера, 2 апреля, когда в микрорайоне Самал на пешеходном мосту через реку Чаган образовался затор изо льда. Чтобы его пропустить, пришлось приподнять мост. Для этого пригнали технику, ковшами тракторов зацепили тросы, натянули их и приподняли. Тракторы удерживал кран.

Тем не менее из-за повышения уровня воды в Чагане микрорайон Самал затопило.

Паводок в микрорайоне Самал в Уральске
Паводок в микрорайоне Самал. Фото: mgorod.kz

В акимате Уральска рассказали, что для эвакуации предоставлены несколько автобусов. Отмечается, что эвакуационных пунктах пока нет людей из микрорайона Самал. Видимо, местные жители выехали самостоятельно.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по укреплению берега.

Микрорайон Самал в Уральске
Подтопленный микрорайон Самал. Фото: mgorod.kz

По информации акимата Уральска, на дачных участках в поймах рек Деркул и Чаган проживает около 1 тыс. человек. Эвакуация ведется с дачных обществ "Мичуринское", "Объединенное", "Ветеран", "Звездочка" и других дачных массивов.

Напомним, в конце марта в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС местного масштаба. Позже было решено отключить от водоснабжения весь город из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции.

Вчера по всей Западно-Казахстанской области был введен режим ЧС, а в Уральске начали эвакуировать жителей дачных массивов. Их дома затопило из-за критического уровня на двух реках.

МЧС РК обратилось к жителям Уральска, где сейчас наблюдается сложная паводковая обстановка. Людей попросили не поддаваться панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078123-elitnyy-mikrorayon-zatopilo-v-uralske-foto/

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