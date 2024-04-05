Приход воды из России: участки трассы республиканского значения затопило в Костанайской области

В Костанайской области на участке автодороги A-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" произошли переливы на автодорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Из-за прихода большого количества воды из России и разлива Тобола на участке автодороги A-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" произошли переливы на автодороге в Костанайской области.

"5 апреля около 09:00 на участке автодороги A-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" на 253 и 254 километрах были зафиксированы два перелива через проезжую часть из-за разлива реки Тобол и прихода большого количества воды из РФ. Первый перелив имеет ширину 250 м и высоту 15 см, а второй - ширину 300 м и высоту 15 см.

На указанных участках дороги находятся два водопропускных сооружения.

Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство, установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики и вешки. Также проводятся работы по укреплению обочин инертным материалом и мешкотарой с песком", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол" в Telegram-канале.

Сейчас на местах переливов задействованы 4 единицы техники и 9 человек личного состава. Отмечается, что ограничений движения нет.