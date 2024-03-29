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Пропускной пункт временно закрыли на границе с Россией, сообщили в КНБ

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Шлагбаум закрыт
Шлагбаум. Иллюстративное фото: pixabay.com

О приостановлении работы пункта пропуска "Желкуар" сообщили в Пограничной службе КНБ РК - ограничения связаны с паводковой ситуацией, передает NUR.KZ.

"В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта 2024 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", - говорится в сообщении ведомства.

В ПС КНБ предупредили водителей, что планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Отметим, что в ряде регионов Казахстана в настоящее время наблюдаются паводки.

Накануне сообщалось о подтоплении улиц Шымкента из-за сильного дождя, прошедшего в мегаполисе. Из-за обильных осадков произошло подтопление нескольких улиц в жилых массивах города.

Также вчера вечером пыльная буря накрыла Алматы. После пыльной бури в мегаполисе началась гроза и полил сильный дождь - некоторые сравнили его с тропическим.

Из-за паводков и вышедшей из берегов реки в Аксуатском районе области Абай объявлен ЧС природного характера местного масштаба.

Добавим также, что из-за паводка режим ЧС объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075763-propusknoy-punkt-vremenno-zakryli-na-granitse-s-rossiey-soobschili-v-knb/

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