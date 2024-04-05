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Пострадавшим от паводков казахстанцам дадут отсрочку по кредитам

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Ситуация в Актюбинской области
Ситуация в Актюбинской области. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл в Актюбинской область, где поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Премьер-министр, а также глава республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствии паводков Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений президента.

Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

В частности, он совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, ознакомился с работой ситуационного центра, а также провел заседание республиканского штаба.

На месте Бектенов осмотрел состояние домов, подвергшихся подтоплению, и ответил на вопросы жителей по вопросам восстановления жилых зданий и оказанию иных дополнительных мер поддержки.

Так, всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам акимата будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца. Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.

Премьер-министр на встрече с жителями
Премьер-министр на встрече с жителями. Фото: primeminister.kz

В целом в области риски подтопления сохраняются. На большинстве рек сейчас проходят пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома.

В области чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в 5 районах (Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил) и городе Актобе.

В противопаводковых мероприятиях задействовано 3140 человек личного состава, 664 единицы техники. Всего эвакуировано 8 978 человек.

Олжас Бектенов в ходе облета осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн куб. м, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища.

Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, 11 человек с зимовки Табантал.

Вместе с тем, согласно прогнозам, в период с 5 по 11 апреля на всей территории области ожидается значительное повышение температурного фона, обильных осадков не ожидается.

️В этой связи в ходе рабочей поездки внимание было уделено восстановлению жизнеобеспечения региона, населенных пунктов, как пострадавших от паводков, так и не находящихся в зонах риска повторного перелития.

Актюбинская область
Актюбинская область. Фото: primeminister.kz

Так, уже восстановлено электроснабжение в 26 населенных пунктах.

Сняты ограничения движения в связи с прекращением переливов на 9 дорогах республиканского значения, 3 – областного, 9 – районного.

Работает комиссия по возмещению ущерба. За три дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь. Согласно алгоритму, в течение 30 календарных дней со дня ЧС заявление о возмещении ущерба предоставляют в местные акиматы.

Кроме того, в Актюбинской области жители, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить единоразовую выплату, обратившись с соответствующим заявлением в акимат.

По итогам Бектенов поручил после ликвидации последствий паводков провести многофакторные обследования на гидротехнических сооружениях, которые находятся в коммунальной и частной собственности. Всего в Актюбинской области 206 гидротехнических сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Также вчера режим чрезвычайной ситуации объявили в Петропавловске.

Вчера еще стало известно, что в Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы в Айтекебийском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079467-zhitelyam-aktyubinskoy-oblasti-postradavshim-ot-pavodkov-dadut-otsrochku-po-kreditam/

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