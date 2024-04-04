Режим ЧС объявили в Петропавловске

Сегодня, 4 апреля, в Петропавловске объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за подтопления жилых домов и обрушения коллектора, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В акимате сообщили, что 26 марта на территории Петропавловска началось обильное снеготаяние, в результате чего произошло подтопление частного сектора.

Кроме того, из-за увеличения нагрузки на канализационные коллекторы и ливневые сети произошло обрушение коллектора по улице Абая – теперь жизнедеятельность населения нарушена, подверглись подтоплению жилые дома.

"С целью ликвидация аварийной ситуации и минимизации ущерба для окружающей среды и жителей решением акима города с 4 апреля объявляется режим ЧС природного характера местного масштаба на территории Петропавловска", – говорится на сайте акимата.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигало 17 тысяч.

В МЧС показали эвакуацию жителей села Красная поляна в СКО, которое оказалось затоплено из-за паводков. На кадрах спасатели несли на руках бабушку с костылями.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.