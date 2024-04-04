Режим ЧС объявили в Петропавловске
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Сегодня, 4 апреля, в Петропавловске объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за подтопления жилых домов и обрушения коллектора, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
В акимате сообщили, что 26 марта на территории Петропавловска началось обильное снеготаяние, в результате чего произошло подтопление частного сектора.
Кроме того, из-за увеличения нагрузки на канализационные коллекторы и ливневые сети произошло обрушение коллектора по улице Абая – теперь жизнедеятельность населения нарушена, подверглись подтоплению жилые дома.
"С целью ликвидация аварийной ситуации и минимизации ущерба для окружающей среды и жителей решением акима города с 4 апреля объявляется режим ЧС природного характера местного масштаба на территории Петропавловска", – говорится на сайте акимата.
Ранее сообщалось, что режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигало 17 тысяч.
В МЧС показали эвакуацию жителей села Красная поляна в СКО, которое оказалось затоплено из-за паводков. На кадрах спасатели несли на руках бабушку с костылями.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079110-rezhim-chs-obyavili-v-petropavlovske/