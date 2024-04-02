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Эзотерика

Пока не добралась вода: как в Казахстане спасают скот от паводков

Опубликовано:

Коровы на дороге
Подтопление дороги талыми водами. Иллюстративное фото: Per-Anders Pettersson

В рамках противопаводковых мероприятий в Казахстане организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, в рамках республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Министерством сельского хозяйства проводится работа по перемещению скота в безопасные места выпаса.

Сообщается, что заместитель министра по вопросам животноводства и ветеринарии закреплен как непосредственное лицо по координации действий ведомства, его территориальных подразделений и акиматов областей, а руководители подразделений комитетов Минсельхоза включены в состав областных штабов.

"В целях предотвращения падежа скота в регионах подтопления организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса. Так, по оперативным данным, отогнано на безопасное расстояние порядка 30 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

В то же время, в связи с сохраняющейся опасностью и ожидаемой второй волной паводков, местные исполнительные органы ведут работу по информированию населения и принятию мер по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска", - говорится в сообщении.

Однако падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Сейчас, как сообщает пресс-служба премьер-министра, проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные.

"Для минимизации эпидемиологических рисков в регионах работают специалисты РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд". На балансе подведомственной организации Министерства сельского хозяйства имеется техника, средства дезинфекции, запас топлива, а также инсинераторы для утилизации трупов павших животных. После схода воды противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей проведут сбор и ликвидацию павших животных", - отмечается в сообщении.

Здесь также добавили, что в случае гибели скота при режиме ЧС в результате паводков возмещение будет предусмотрено за счет средств местных бюджетов, а также иных источников.

Вместе с тем в случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья АО "НК "Продкорпорация" имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей. Для этого необходимо обратиться в областной штаб по номерам, указанным ниже:

  • Астана - 8 7172 24-51-47, 74-22-79;
  • Алматы - 8-707-112-64-41;
  • Шымкент - 8 7252 33-74-78;
  • Область Абай - 8 7222 56-15-15, 56-37-59;
  • Алматинская область - 8 7277 22-61-02, 2-61-51;
  • Акмолинская область - 8 7162 52-55-18;
  • Актюбинская область - 8 7132 97-24-67;
  • Атырауская область - 8 7122 45-00-00;
  • Восточно-Казахстанская область - 8 7232 57-00-29, 57-00-35;
  • Область Жетiсу - 8 7282 22-15-91, 22-38-52;
  • Жамбылская область - 8 7262 45-68-29, 45-17-43;
  • Западно-Казахстанская область - 8 7112 51-42-22;
  • Карагандинская область - 8 7212 43-36-36, 43-37-37;
  • Кызылординская область - 8 7242:24-41-61, 24-58-30;
  • Костанайская область - 8 7142 50-07-44, 50-04-55;
  • Мангистауская область - 8 7292-70-17-07;
  • Павлодарская область - 8 7182 32-36-92, 53-57-49;
  • Северо-Казахстанская область - 8 7152 52-24-54, 52-21-72;
  • Туркестанская область - 8 7253 35-99-96;
  • Область Ұлытау - 8 7102 72-11-65.

Паводки в Казахстане

В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

А в зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Накануне глава государства вновь собрал министров и акимов и провел заседание Республиканского штаба, на котором раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.

Кроме того, глава государства раскритиковал МЧС и Министерство водных ресурсов.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Ожидается, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077712-poka-ne-dobralas-voda-kak-v-kazahstane-spasayut-skot-ot-pavodkov/

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