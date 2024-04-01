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Эзотерика

"Не теряйте самообладание": жителей пригорода Уральска призвали эвакуироваться (видео)

Опубликовано:

Подтопленная местность
Паводки. Иллюстративное фото: pexels.com

В пригороде Уральске талые воды подтапливают дома в селе Подстепное. Спасателей призывают местных жителей эвакуироваться, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от ДЧС, 31 марта талые воды подступили к домам по улицам Молдагалиева и Игилик в селе Подстепное.

Сейчас в поселке начались работы по откачке воды, люди также копают арыки и делают дополнительный земляной вал.

Между тем местных жителей призвали к эвакуации - эвакопункты открыты в школе и колледже села Подстепное.

По информации "КазАвтоЖола", в связи с противопаводковыми мероприятиями закрыто движения для всех видов транспорта на участке автодороги Самара-Шымкент 263-265 километры. Участок пролегает внутри села Подстепное, уточняет издание.

Не лучше ситуация в садоводческих обществах Уральска.

"В связи с повышением уровня воды в реке Чаган, Деркул ожидается возможное подтопление домов в районе дачных массивов и садовых обществ «Мичуринское», «Ветеран», «Самал 1, 2, 3», «Ягодка», «Вишенка», «Умиткер», «Умит», «Путеец», «Вишневый сад», «Нива»», «Росток», «Телецентр», «Кардиологический Центр» и микрорайона Умит.

Перенесите продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зданий или на более возвышенные места, чердаки и крыши. Закройте окна и двери, при необходимости защитите окна и двери первых этажей закрепив снаружи на них доски (щиты). Во дворе дома закрепите вещи и предметы, уберите все, что может быть унесено водой.

Населению, проживающему в вышеуказанных садовых обществах, собрать необходимые вещи, документы, продукты питания, воду, аптечку первой помощи, отключить газ и электроэнергию.

О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и больным. В любой обстановке не теряйте самообладание, не поддавайтесь панике. Соблюдайте спокойствие. Будьте внимательны к сообщениям и ждите дальнейших указаний", – обратились спасатели к местным жителям.

На странице ДЧС ЗКО в Instagram уточняется, что вчера днем в селе Подстепное началась эвакуация. Здесь также организовано круглосуточное дежурство.

Паводки в Казахстане

Напомним, ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

В республиканском штабе отмечали, что из-за сложной паводковой ситуации на контроле штаба сейчас находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

В пресс-службе правительства объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков районов страны для получения медпомощи. Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076384-ne-teryayte-samoobladanie-zhiteley-prigoroda-uralska-prizvali-evakuirovatsya/

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