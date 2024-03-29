"Самые масштабные паводки за последние годы": Бектенов дал поручения МЧС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

По данным МЧС, совместно с акиматами было откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тыс мешкотары и 31 587 тонны инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и др.

"Это самые масштабные паводки за последние годы. Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей.

Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором. Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства также отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.

Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.

Ранее режим ЧС из-за паводков был объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области. С 28 марта 2024 года чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба была также объявлена в области Абай.

Также сообщалось, что здание акимата Уральска затопило талыми водами. Также МЧС делилось кадрами из затопленных районов Актюбинской области.

При этом еще в конце февраля Олжас Бектенов поручал МЧС наказать чиновников за неисполнение мероприятий по паводкам.

27 марта премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчеты о проводимых по стране противопаводковых работах, дал поручение акиматам и МЧС.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.