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Режим ЧС объявили в Актобе

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Ситуация в Актобе
Ситуация в Актобе. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

В Актобе объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за паводков. Об этом сообщил градоначальник Азамат Бекет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Актобе объявили режим ЧС – об этом сообщил градоначальник Азамат Бекет.

"Сегодня в Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Вода – враг безмолвный. Борьба с паводком – задача не из легких.

В Актюбинском водохранилище за сутки объем воды увеличился более чем на 150 миллионов кубометров. Общий объем воды приблизился к максимальной отметке вместимости водохранилища, что предоставляет опасность для всего города. Для предупреждения негативных последствий мы вынуждены осуществлять спуск воды.

Сегодня прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома. Для нас важна ваша безопасность. Прошу отнестись к этому с пониманием", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram-профиле областного акимата.

Он добавил, что на сегодня вода вошла в 73 дома, эвакуированы 155 человек, всем будет оказана помощь.

Отметим, сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе затопило главную улицу.

По информации телеканала КТК, ситуация произошла из-за того, что власти не рассчитали риски, когда спасали подтопленный аэропорт – они направили воду в сторону Саздинского водохранилища, которое и без того уже наполнилось до предела.

Жители города просили объявить режим ЧС.

По данным спасателей, уже все реки на территории Актобе несут угрозу и в любое время могут выйти из берегов.

Источник: КТК

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. В МЧС сообщили, что в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области было затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

Вчера аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06:30 утра до 17:00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075052-rezhim-chs-obyavili-v-aktobe/

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