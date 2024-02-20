Бектенов поручил МЧС наказать чиновников за неисполнение мероприятий по паводкам

На заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но некоторые так и не исполнены, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ранее неоднократно давались поручения о необходимости качественной реализации всех противопаводковых мероприятий в регионах. Однако соответствующие меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме. В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем", - заявил Бектенов.

Главе МЧС он поручил внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий.

Напомним, что еще в январе текущего года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.

В феврале синоптики дали прогноз по паводкам на весенний период. Отмечалось, что основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года.

Сегодня новый министр по ЧС Чингис Аринов назвал регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод. При этом глава МЧС подчеркнул, что паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".