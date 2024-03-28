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Жителей пригорода Астаны оштрафовали за выход на митинг из-за паводков

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Спецтехника в Коянды
Спецтехника в Коянды. Кадр из видео: t.me/mchs_official

Шестерых жителей села Коянды Акмолинской области оштрафовали за незаконный митинг. 26 марта граждане перекрыли трассу, передает NUR.KZ со ссылкой на Целиноградский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе Целиноградского районного суда Акмолинской области, шестеро жителей села Коянды привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.

"Гражданин Б. привлечен к ответственности за организацию незаконного митинга по статье 488 ч.7 Кодекса об административных правонарушениях. Граждане Н., У., М., Ж. и К. - за участие в незаконном митинге (ст.488 ч.6)", – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что 26 марта данные граждане приняли участие в организованном митинге без уведомления и разрешения соответствующего органа.

"Граждане не уведомили акимат в установленном порядке о проведении митинга, тем самым, нарушили требования статьи 10 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Вина правонарушителей в суде подтверждена протоколами об административных правонарушениях, показаниями самих правонарушителей, видеозаписями с места проведения незаконного митинга, письмом отдела внутренней политики Целиноградского района об отсутствии уведомления о проведении митинга (мирного собрания)", – говорится в сообщении.

Каждому правонарушителю назначен административный штраф в размере от 30 до 50 МРП (от 110 760 тенге до 184 600 тенге). Для отношении женщин, принимавших участие в митинге, суд снизил размер штрафа на 30%, поскольку у них имеются несовершеннолетние дети.

Судебные акты не вступили в законную силу.

"Суд также вынес частное постановление в адрес акима области и акима района для принятия соответствующих мер в отношении акима села Коянды за недостаточные действия по обеспечению безопасности в зонах подтоплений при возможных чрезвычайных ситуациях", - сообщили в суде.

Напомним, жители поселка Коянды Акмолинской области позавчера, 26 марта, перекрыли дорогу, чтобы обратить внимание властей на паводок. На несанкционированный митинг вышло около 50 жителей села.

Как ранее сообщалось в Telegram-канале МЧС РК, из-за потепления и обильного снеготаяния в Коянды подтопило три частных жилых дома и две времянки.

По состоянию на 06:00 27 марта было откачено 80 тысяч кубометров талых вод. Сейчас на месте ЧП работают 76 человек, 17 единиц техники и 18 мотопомп ДЧС Акмолинской области и Астаны.

Утром 27 марта ситуацию в Коянды назвали стабильной.

В тот же день премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал поручения акиматам и МЧС в связи с ситуацией с паводками в стране.

Сегодня режим ЧС в связи с паводками был объявлен в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области.

Кроме того, в Актобе река Саздинка вышла из берегов и затопила главную улицу областного центра. На месте в настоящее время работают около 1000 сотрудников госорганов и 200 единиц техники.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074839-zhiteley-prigoroda-astany-oshtrafovali-za-vyhod-na-miting-iz-za-pavodkov/

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