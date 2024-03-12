В Минэкологии отрицают выброс чистого метана в Мангистау, о котором ранее заявили журналисты BBC

На брифинге правительства замглавы Минэкологии спросили, почему информация казахстанских госорганов опровергает заявление журналистов BBC об "утечке метана" в Мангистау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, действительно, была авария на месторождении, но хочу отметить, что выброса чистого метана в атмосферу не было. Метан является ядовитым газом, во всем мире он запрещен. При управляемом процессе его просто поджигают. В некоторых СМИ появилась информация о большом объеме выброса чистого метана в атмосферу - по факту его не было.

Когда случилась авария, струя газа была подожжена - это предусмотрено мировой техникой безопасности в случае аварийной ситуации. Да, были продукты сжигания этой газовой смеси. Департаментом экологии Мангистауской области были проведены замеры.

Во время горения скважины подойти к ней практически невозможно, это запрещено техникой безопасности. Но на минимально возможном расстоянии проводились замеры - превышения зафиксированы по отдельным видам загрязняющих веществ", - заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

Он добавил, что компании, которой принадлежит скважина, выставили штраф.

"Говорить о том, что в результате аварии был выброс чистого метана, не совсем правильно. Штраф для компании составил свыше 500 млн тенге", - пояснил вице-министр.

Напомним, ранее в Минэкологии отреагировали на статью BBC об "одной из самых страшных утечек метана" в Казахстане.

Пожар на месторождении в Мангистау

В начале июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы - пожару присвоили статус особо сложного и сообщили о возможности остановить горение путем бетонирования.

Образовавшийся кратер в горящей скважине сняли на видео. К июлю прошлого года на ликвидацию пожара потратили уже 300 млн тенге. В ноябре стало известно, что его удалось взять под контроль.

Позже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, ссылаясь на департамент экологии, заявил, что на месторождении имеется превышение концентрации метана, но в ближайших населенных пунктах превышения метана не наблюдается.

В конце декабря пожар на месторождении Каратурун Южный ликвидировали. Скважину планировалось наглухо зацементировать.