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ЧП на нефтескважине в Мангистау: в Минэкологии отреагировали на статью Би-би-си

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Ситуация на Каратуруне
Ситуация на Каратуруне. Фото: Комитет экологии МЭПР РК

Иностранные журналисты назвали ЧП на месторождении Каратурун в Мангистауской области "одной из самых страшных утечек метана". На ситуацию отреагировали в Комитете экологии МЭПР РК.

Журналисты BBC опубликовали статью, в которой назвали утечку на месторождении Каратурун "одной из самых страшных утечек метана, когда-либо зафиксированных".

"По оценкам, 127 тысяч тонн газа вырвалось наружу, когда в результате прорыва начался пожар, бушевавший более шести месяцев. Метан – гораздо более мощный парниковый газ, чем углекислый газ.

Компания "Бузачи Нефть", которой принадлежит скважина, отрицает, что произошла утечка "значительного количества" метана", – говорится в статье.

В публикации говорится, что, согласно калькулятору эквивалента парниковых газов Агентства по охране окружающей среды США, воздействие такой утечки на окружающую среду сопоставимо с воздействием от езды более 717 тыс. бензиновых автомобилей в течение года.

В Комитете экологии Минэкологии и природных ресурсов РК сообщили, что департаментом экологии по Мангистауской области завершена внеплановая проверка в отношении ТОО "Бузачи Нефть" по факту горения скважины на месторождении Каратурун.

"9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине №303 произошло возгорание природного газа продолжительностью 200 суток.

Специалистами департамента экологии неоднократно проводились замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, результаты которых показали превышения загрязняющих веществ, в том числе по метану.

25 декабря 2023 года горение на скважине потушено", – напомнили в Комитете.

Наряду с этим в январе департаментом экологии была начата внеплановая проверка, которая выявила нарушения требований экологического законодательства.

"Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам – на 168,13 мг/кг.

Согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года. По итогам проверки предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду.

Составлено 4 административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге", – говорится в сообщении на Facebook.

Пожар на месторождении в Мангистау

В начале июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.

Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы – пожару присвоили статус особо сложного и сообщили о возможности остановить горение путем бетонирования.

Образовавшийся кратер в горящей скважине сняли на видео. К июлю прошлого года на ликвидацию пожара потратили уже 300 млн тенге. В ноябре стало известно, что его удалось взять под контроль.

Позже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, ссылаясь на департамент экологии, заявил, что превышение концентрации метана имеются на месторождении. Но в ближайших населенных пунктах превышения метана не наблюдается.

В конце декабря пожар на месторождении Каратурун Южный ликвидировали. Скважину планировалось наглухо зацементировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061745-chp-na-nefteskvazhine-v-mangistau-v-minekologii-otreagirovali-na-statyu-bi-bi-si/

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