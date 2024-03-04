Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Военнослужащих МЧС привели в готовность после землетрясения в Алматы

Опубликовано:

Военнослужащие
Военнослужащие. Фото: МЧС РК

Военнослужащие МЧС приведены в готовность для помощи населению Алматы в случае необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Военнослужащие воинских частей гражданской обороны РК приведены в готовность для выполнения задач во взаимодействии с МЧС по оказанию помощи населению города Алматы при возникновении ЧС", – говорится в сообщении.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сейсмологи призвали горожан находиться в пунктах сбора населения до 16:00. Туда на данный момент обратилось больше тысячи человек. А в акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064373-voennosluzhaschie-mchs-privedeny-v-gotovnost/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.