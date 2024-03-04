Военнослужащих МЧС привели в готовность после землетрясения в Алматы
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Военнослужащие МЧС приведены в готовность для помощи населению Алматы в случае необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Военнослужащие воинских частей гражданской обороны РК приведены в готовность для выполнения задач во взаимодействии с МЧС по оказанию помощи населению города Алматы при возникновении ЧС", – говорится в сообщении.
Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.
Сейсмологи призвали горожан находиться в пунктах сбора населения до 16:00. Туда на данный момент обратилось больше тысячи человек. А в акимате опубликовали новые номера горячих линий.
Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.
Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.
Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064373-voennosluzhaschie-mchs-privedeny-v-gotovnost/