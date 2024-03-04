Военнослужащих МЧС привели в готовность после землетрясения в Алматы

Военнослужащие МЧС приведены в готовность для помощи населению Алматы в случае необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Военнослужащие воинских частей гражданской обороны РК приведены в готовность для выполнения задач во взаимодействии с МЧС по оказанию помощи населению города Алматы при возникновении ЧС", – говорится в сообщении.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сейсмологи призвали горожан находиться в пунктах сбора населения до 16:00. Туда на данный момент обратилось больше тысячи человек. А в акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды.