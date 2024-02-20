Землетрясение в Алматы: прокуратура проверяет ДЧС мегаполиса

Глава МЧС Чингис Аринов сегодня на брифинге в кабмине подтвердил, что алматинский департамент по ЧС проверяют прокуроры после сильного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы МЧС, насколько соответствует действительности информация о том, что прокуратура начала проверку ДЧС Алматы.

"Проверка еще идет после 23 января. Пока итогов нет, о ходе расследования и результатах по завершению мы узнаем. По поводу действий, по системе оповещения и закупам этой системы", – ответил Чингис Аринов.

Также сегодня министр говорил о том, какова вероятность сильного землетрясения в Алматы.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Проблемы с системой оповещения при землетрясении

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до.

Глава ДЧС Алматы объяснял, почему так произошло. Он также отвечал, почему не сработали городские сирены.

Депутат Ерлан Барлыбаев заявлял, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге.

Позже в ДЧС сообщили, что до конца первого полугодия будут тестировать автоматическую систему раннего оповещения, которая впоследствии будет внедрена в Казахстане.

25 января Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности Алматы. По его словам, система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией.

Президент поручил Генпрокуратуре и Антикору разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала.

"Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране", – добавил тогда глава государства.