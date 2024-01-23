Почему не сработали сирены во время землетрясения в Алматы, ответили в ДЧС
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Почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок, рассказали во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.
Задавая эти вопросы, журналисты отметили, что SMS о туманах и плохой видимости приходят едва ли не каждый день. А вот сообщение о землетрясении многие алматинцы так и не получили.
"Практика показала, что данные сообщения поздно поступают до жителей Алматы. Во-первых, плотность населения большая. Операторы сотовых сетей не успевают обрабатывать данную информацию. Если по погодным условиям мы заранее получаем от "Казгидромета" прогнозы: за один день вперед начинаем оповещать население о погоде… и поэтому через определенное время она доходит. В этом случае мы от этой практики, чтобы оперативно заниматься рассылкой SMS-сообщений, потихонечку отошли", - сообщил начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев.
Также он отметил, что в городе числится 843 электросирены, что составляет 100%-ый охват.
"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае ощутимость не ощущалась. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", - сообщил начальник ДЧС города Алматы.
Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.
Жители некоторых районов Алматы сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово вышли на улицу, боясь повторных толчков
В результате землетрясения в Алматы пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.
Ранее МЧС сделало заявление по ситуации в Алматы и регионах после землетрясения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056960-pochemu-ne-srabotali-sireny-vo-vremya-zemletryaseniya-v-almaty-otvetili-v-dchs/