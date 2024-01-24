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В ДЧС Алматы заявили, что тестируют новую систему оповещений

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Мегафон, прикрепленный к столбу
Мегафон, прикрепленный к столбу. Иллюстративное фото: Alex Walker / Getty Images

Автоматическую систему раннего оповещения в Алматы будут тестировать до конца первого полугодия, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы, в конце прошлого года по городу завершили строительство 28 сейсмостанций автоматизированной системы раннего оповещения (АСРО).

Реализация проекта осуществлялась поэтапно: в 2022 году построили 11 сейсмостанций, в 2023 году – 17 сейсмостанций.

На данный момент система принята в опытную эксплуатацию, проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Период тестирования продлится примерно до конца первого полугодия.

Между тем сегодня утром новые подземные толчки зафиксировали сейсмологи в Кыргызстане и в Китае. Ощутимости в обоих случаях в Казахстане не было.

А сегодня ночью алматинцы ощутили землетрясение в 2 балла. Эпицентр расположился в 273 км на юго-восток от южной столицы на территории Китая.

Вчера директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев дал прогноз для Алматы касательно сильного землетрясения.

"Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что сильных землетрясений не будет, афтершоков не будет, они идут на угасание, затухание, и никаких угроз нет", – сказал Даулет Сарсенбаев.

Напомним, что вчера ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057207-v-dchs-almaty-zayavili-chto-testiruyut-novuyu-sistemu-opovescheniy/

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