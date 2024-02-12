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Автоматы Калашникова, пистолет и патроны: КНБ нашел схроны с оружием в Алматинской области

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Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

Три тайника с автоматами Калашникова нашли в Алматинской области - на местах обнаружили и другое орудие с патронами, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Как уточнили в КНБ, 6 - 9 февраля этого года комитетом Нацбезопасности при координации Генеральной прокуратуры в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Алматинской области обнаружены три схрона с оружием.

Сотрудниками было изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.

По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время январских событий, отметили в КНБ.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: КНБ РК

Напомним, что 24 января 2024 года Комитетом национальной безопасности в Алматы также был обнаружен схрон с арсеналом оружия. Как отметили в КНБ, это оружие могло быть похищено во время январских событий.

Отметим, согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060533-avtomaty-kalashnikova-pistolet-i-patrony-knb-nashel-shrony-s-oruzhiem-v-almatinskoy-oblasti/

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