"В январских событиях участвовали вооруженные формирования". В Астане прошли экспертные обсуждения

Председатель Общественной комиссии "Аманат" Абзал Куспан на базе научно-аналитического центра MIND при Maqsut Narikbayev University представил экспертам доклад, посвященный анализу событий января 2022 года.

В обсуждении принимали участие эксперты и журналисты, специализирующиеся на оценке январских событий и отражавшие эту тему в своей работе.

Представленный документ содержит подробную хронологию происходившего в указанный период. Автор объективно излагает документально подтвержденные факты с привязкой к конкретным регионам, датам, лицам и часам.

Эксперты обсудили доклад. Фото: Общественная комиссия "Аманат"

Проведенный анализ произошедшего призван обратить внимание общества на детальный ход событий начала 2022 года и сделать выводы из январской трагедии. Доклад позволяет непредвзято, с документальной достоверностью обозначить и четко охарактеризовать сценарную модель трансформации мирных протестов в вооруженный насильственный захват власти.

Основные тезисы доклада:

События января 2022 года ― первая в истории страны организация вооруженного свержения законной власти.

Повышение цены на сжиженный газ стало главной причиной для митингов в Мангистауской области, которые, были профессионально трансформированы в вооруженные противостояния, скоординированные по всей стране.

В январских событиях участвовали вооруженные формирования, которые стали захватывать акиматы в регионах, сожгли здания администрации и резиденции в Алматы, штурмовали департаменты полиции и КНБ в областных центрах и мегаполисах. Они были организационно и профессионально подготовлены к насильственным операциям. При этом, благодаря действиям или бездействию руководства отдельных департаментов полиции и КНБ боевики получили доступ к оружию и боеприпасам, увеличив свой арсенал.

Дестабилизирующее движение массовых беспорядков с Запада на Юг накрывало ресурсные районы, транспортные коммуникации. Скоординированные действия по захвату власти в регионах были выстроены таким образом, чтобы замкнуть кольцо дестабилизации с запада на восток страны, окружая центральные области и столицу, изолируя их.

При анализе событий в масштабах республики прослеживается параллель: нападения на административные здания государственных органов происходили ночью и во второй половине дня 5 января.

Фактически 4, 5, 6 января шли боевые столкновения, штурмы, больше напоминающие войсковые операции, и даже верные присяге силы правопорядка оказались мало подготовлены к таким событиям и понесли серьезные потери убитыми и ранеными.

Для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан были выставлены наряды полиции. Однако численность участников беспорядков в разы превышала количество сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Сдерживать огромное количество участников протеста силы правопорядка физически не могли. По большей части сотрудники не были вооружены, до последнего они применяли только спецсредства ― водометы, резиновые дубинки и др. Хотя к этому времени сотни сотрудников правопорядка уже получили ранения, в т.ч. ножевые и огнестрельные. Полицейских и военнослужащих избивали, их давили машинами и забрасывали коктейлями Молотова. Один офицер заживо сгорел при пожаре в здании алматинского акимата.

Всего в результате действий членов преступных групп пострадало 1097 сотрудников сил правопорядка и военнослужащих, десять ― погибло.

Происходившее 3-6 января 2022 года в Казахстане стало инструментом для информационных манипуляций внутри страны и за ее пределами. Определенные группы влияния до сих пор используют, и в дальнейшем постоянно будут использовать тяжелейшую трагедию, Кантар, для информационных атак с целью дискредитации действующей власти и обесценивания реформ.

С 5 января 2022 года о мирных протестах могли говорить лишь очень ангажированные, заинтересованные или необъективные, преследующие определенные цели, комментаторы и эксперты.

Важно понимать, что в руках участников беспорядков оказалось оружие, похищенное из оружейных магазинов и из арсенала ОВД Алматы и Кызылординской области, а также ДП Алматинской и Жамбылской областей и УП Талдыкоргана.

Принятие президентом решительных своевременных мер, его стремление не допустить гибели еще большего числа людей в итоге переломили ситуации в сторону Закона и Порядка, сохранения целостности и независимости страны, ее демократического курса.

Президент Казахстана, а также руководители соответствующих госорганов и ведомств в вопросах расследования январских событий выбрали политику максимальной открытости для казахстанцев.

Однако следует учитывать, что социально-политическая многослойность Кантара не допускает огульных обвинений или создания новостных поводов исключительно в угоду "требующих открытого расследования". Кантар ― это сложный и кропотливый сбор и анализ информации, сопоставление фактов, подкрепленных неопровержимыми доказательствами.

Январские события стали черной страницей в истории страны и памяти народа. Их расследование все еще продолжается.

Эксперты обсудили доклад. Фото: Общественная комиссия "Аманат"

Общественная комиссия "Аманат" выполняла свои обязанности с 22 января и до конца 2022 года. В состав комиссии входили в основном юристы и правозащитники, а также представители уполномоченных госорганов.

Главной целью комиссии стало выведение из орбиты уголовного преследования тех, кто оказался под следствием за участие в мирных протестах, но не имел преступных намерений, а также непричастных к преступлениям, чтобы они не пострадали без вины.

Всего в комиссию обратилось 59 граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, в частности, даны необходимые консультации, составлены процессуальные документы и обращения, представлены их интересы в государственных органах и судах.

Комиссия активно участвовала в обсуждении и принятии Закона РК от 02.11.2022 № 152-VII «Об амнистии». Было подготовлено правовое заключение, в котором проанализирован этот законопроект и даны комментарии к его содержанию.

Одним из результатов работы комиссии стала реализация совместно с Общественным фондом "Қазақстан Халқына" программы по выплате компенсаций 25 семьям погибших и оставшихся инвалидами в связи с январскими события 2022 года.