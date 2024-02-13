Взрыв в Карагандинской области: умер еще один пострадавший

В Карагандинской области скончался еще один пострадавший в результате взрыва в двухэтажке в Ботакаре. Число жертв ЧП выросло до трех, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, скончавшийся мужчина - иностранный рабочий. Он скончался на больничной койке.

Сообщается также, что жилой дом, в котором прогремел взрыв, решено снести. В акимате Бухар-Жырауского района подтвердили, что здание не подлежит восстановлению.

В ведомстве добавили, что девять семей, проживавших в доме, получили квартиры для временного проживания. Еще три семьи отказались от помощи и разместились у родственников.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

Спустя три с половиной часа аварийно-спасательные работы завершились. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

Также чиновники региона призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту и сообщать о газовых баллонах в многоэтажных жилых домах.

После жильцы дома рассказали, как произошел взрыв. По слова местных, строители отогревали газовый баллон у печки.