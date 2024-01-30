Двухэтажка обрушилась после взрыва в Карагандинской области: под завалами остались люди

Сегодня ночью, 30 января, в поселке Ботакара Бухар-Жырауском районе Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице ДЧС Карагандинской области, взрыв прогремел в 00:07 в 12-квартирном двухэтажном доме. Предварительно, взорвался газовый баллон.

Из-за взрыва частично обрушился второй этаж строения..

Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди. На месте организован штаб.

В ликвидации задействованы 100 человек и 30 единиц техники.

"На данный момент из под завалов извлечены 6 человек, направлены в больницу поселка Ботакара. Поиски продолжаются", - сообщили в департаменте.

После ЧП в ДЧС Карагандинской области открыли горячую линию по номеру +7 (7212) 51-72-23.

Позже Начальник ДЧС Карагандинской области полковник Мурат Катпанов обновил информацию.

По его словам, из-под завалов были извлечены 7 человек, пятерых из них госпитализировали. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Среди спасенных спасенных - ребенок 3-4 лет.

Спасатели продолжают искать двоих человек, которые остались под завалами.