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Акимат Карагандинской области сделал заявление после взрыва в доме

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Взрыв в доме в поселке Ботакара
Место происшествия. Фото: gov.kz

Чиновники призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту и сообщать о газовых баллонах в многоэтажных жилых домах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В акимате напомнили жителям Карагандинской области, что в жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены. За это предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге), при повторном нарушении - 10 МРП (36 920 тенге).

"Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме - звоните: 8 (7212) 42-11-05 (отдел жилищной инспекции) или 112. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: 104 (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО "AlemGaz"), 101 или 112", - обратились к жителям региона.

Как сообщает акимат, рейды и акции, где рассказывают о пожарной безопасности, проводятся регулярно.

"Для жителей устраивают противопожарные инструктажи, раздают памятки. В прошлом году было проведено больше 92 тысячи подворовых обходов с охватом почти 300 тысяч человек. Для распространения информации используются и социальные сети", - отметили чиновники.

Жителям еще раз напомнили правила безопасности:

  • не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;
  • не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не используйте открытый огонь для проверки утечки газа - это нужно делать с помощью мыльного раствора;
  • не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

Спустя три с половиной часа аварийно-спасательные работы завершились. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058287-akimat-karagandinskoy-oblasti-sdelal-zayavlenie-posle-vzryva-v-dome/

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