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Отец и мать полицейского погибли при взрыве в Карагандинской области

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Взрыв в доме в Карагандинской области
Место происшествия. Фото: gov.kz

Отец и мать полицейского погибли при взрыве в Карагандинской области. Соболезнования сотруднику выразили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Руководство и личный состав ДП Карагандинской области, Совет ветеранов органов внутренних дел и НГ Карагандинской области выражают глубокие соболезнования оперуполномоченному УП Бухар-Жырауского района Даурену Толегеновичу Турсунбекову в связи с трагической гибелью родителей – Толегена Турсынбековича Рахметова и Алмы Омаровны Рахметовой", - говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в двухэтажном 12-квартирном доме прогремел взрыв, вызвавший обрушение здания.

Предварительно, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры.

Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены. Они длились почти 3,5 часа. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058239-otets-i-mat-politseyskogo-pogibli-pri-vzryve-v-karagandinskoy-oblasti/

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