Взрыв газа в Карагандинской области: аким подтвердил гибель двух человек

Аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали сообщил в своем профиле в Instagram о гибели двух человек в результате взрыва газового баллона в доме, передает NUR.KZ.

"Уважаемые жители, как вы уже знаете, в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон. К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал аким.

Он также добавил, что на месте развернут оперативный штаб.

"Жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении. Нами сейчас принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия. Ситуация на контроле акима области", - сообщил Султангали.

В департаменте по ЧС Карагандинской области работает горячая линия.

Напомним, сегодня ночью, 30 января, в поселке Ботакара Бухар-Жырауском районе Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом.

В ликвидации задействованы 100 человек и 30 единиц техники.

Из-под завалов удалось достать семь человек - пять госпитализированы.