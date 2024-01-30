"Пух какой-то, и все начало лететь": жильцы о взрыве газа в Карагандинской области

Взрыв разрушил несколько квартир в Карагандинской области - погибли и пострадали люди. Взорвался газовый баллон, жильцы рассказали о произошедшей трагедии, передает сайт телеканала КТК.

В результате ЧП погибла супружеская пара. Три человека, которых вытащили из-под завалов, в больнице в тяжелом состоянии, среди них и четырехлетний ребенок.

46 жителей дома, где произошел взрыв, в один момент остались на улице.

Взрыв прогремел в двухкомнатной квартире на втором этаже минувшей ночью. Перепуганные жители выбежали на улицу - ночью столбики термометров опустились до -30 градусов.

Людей, оставшихся без крыши над головой, приютили соседи и родственники.

"Пух какой-то, и все, треск такой - и все начало лететь, потолок падает, смотреть страшно. Только легла спать, хорошо, а если бы уснула, не знаю, что было бы тогда со мной. К соседке пришла вот, вчера у другой соседки дома ночевала, не спала всю ночь. Сейчас вышла хотя бы вещи взять да документы, не пускают. Вот пришла к другой соседке. А куда мне идти сейчас зимой, куда? - рассказала Шекер Уалиева.

Как оказалось, в квартире, где делали ремонт, взорвался газовый баллон. Хозяйка квартиры рассказала о случившимся.

"Двое парней-узбеков штукатурили у нас стены, собирались использовать тепловую пушку, потому что печь не сушит. Занесли домой баллон, он замерз, поставили возле печки – думали, к утру отойдет. Но случился взрыв. Я потеряла соседей, которые жили прямо под нами. Мы жили с ними вместе 11 лет. Это горе", - говорит Марал Жумажанова.

Родные и близкие погибших считают, что их можно было спасти - люди утверждают, что еще слышали их мольбы о помощи.

"МЧС приехали: у них ни лома нет, ни домкрата. Бегают друг за другом: «Давайте домкрат, давайте лом». "Дайте это, дайте то". Это что? У нас так МЧС работает? Никакой помощи, два часа там ребенок лежал", - возмутилась Баян Кобентаева.

По словам спасателей, они сделали все возможное в такой ситуации.

"Люди сейчас разное говорят. Но сотрудники ДЧС приехали сразу после того, как поступил вызов. И сразу начали вызволять людей. Как видите, благодаря оперативным действиям удалось спасти пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Также отмечу, что при таких происшествиях есть определенный алгоритм действий", - прокомментировал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

Сообщается, что погибшим супругам было 49 лет и 51 год. Их четырехлетний внук получил закрытую черепно-мозговую травму. Двое граждан Узбекистана, которые находились рядом с баллоном, тоже в реанимации. Один – в крайне тяжелом состоянии, у него обожжено 80% тела, у второго - 26%.

Источник: КТК.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

Спустя три с половиной часа аварийно-спасательные работы завершились. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

Также чиновники региона призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту и сообщать о газовых баллонах в многоэтажных жилых домах.