ЧС объявили после взрыва в доме в Карагандинской области

После взрыва в двухэтажном доме в поселке Ботакара объявлена ЧС местного масштаба. Также будет создана специальная комиссия по оценке ущерба пострадавшим, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб.

"Прежде всего мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется. Исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба", - сообщил аким района Аблай Султангали.

Аблай Султангали на месте происшествия. Фото: gov.kz

Также чиновник рассказал, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.

"Завалы расчищены. Местные исполнительные органы своевременно предоставили всю необходимую технику, благодаря этому пять человек спасены. Люди находились под завалами, под плитами. Были привлечены краны и три экскаватора.

Сейчас сотрудники ДЧС и полиции проводят обследование. Предварительная причина взрыва - неправильная эксплуатация газового баллона. Газовый баллон был занесен с холода в теплое помещение. Кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы", - рассказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

Аманбек Бейсембаев. Фото: gov.kz

По информации акимата, в медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них дети. Двое детей были отпущены на амбулаторное лечение. Одного ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии.

Из двух взрослых пациентов один находится в крайне тяжелом состоянии (80% ожогов), второй - в удовлетворительном. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Место происшествия. Фото: gov.kz

Напомним, в поселке Ботакара ночью 30 января в двухэтажном 12-квартирном доме прогремел взрыв, вызвавший обрушение здания.

Взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент взрыва в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены. Они длились почти 3,5 часа.