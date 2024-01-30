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Взрыв газа в Карагандинской области: из-под завалов извлекли тела погибших (видео)

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели на месте ЧП. Кадр из видео: ДЧС Карагандинской области

Спасатели завершили работы на месте разрушенного взрывом дома в Карагандинской области, извлечены тела погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как уточнили в ведомстве, в результате взрыва газового баллона минувшей ночью частично были повреждены квартиры № 5, 6, 8 на первом этаже, № 11, 12 - на втором этаже. Всего в доме проживали 46 человек, на момент взрыва находились в доме 35 человек.

Из-под завалов спасатели достали двух погибших и пять травмированных, в том числе трех детей.

Спасательная операция длилась почти 3,5 часа.

В работах задействованы 139 человек и 32 единицы техники.

Сегодня ночью, 30 января, в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом.

Взорвался газовый баллон.

Аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали сообщил в своем профиле в Instagram о гибели двух человек в результате взрыва газового баллона в доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058152-vzryv-gaza-v-karagandinskoy-oblasti-iz-pod-zavalov-izvlekli-tela-pogibshih/

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