Морозы до 28 градусов вернутся в Казахстан

В Казахстане в ближайшие три дня – с 10 по 12 февраля – ожидается понижение температуры до -28 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Затем с ростом атмосферного давления будет кратковременное прекращение осадков.

Между тем специалисты отмечают, что температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до -20…-28 градусов, днем – до -15…-20 градусов.

При этом на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления.

Напомним, в Актобе из-за сильного ветра и метели в ряде садоводческих коллективов города произошло аварийное отключение электричества.

А жителей Астаны просят быть бдительнее и не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.

Также на портале egov.kz отмечается, что из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.