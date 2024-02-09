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30 лет независимости Казахстана

Морозы до 28 градусов вернутся в Казахстан

Опубликовано:

Синица сидит на ветке
Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане в ближайшие три дня – с 10 по 12 февраля – ожидается понижение температуры до -28 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Затем с ростом атмосферного давления будет кратковременное прекращение осадков.

Между тем специалисты отмечают, что температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до -20…-28 градусов, днем – до -15…-20 градусов.

При этом на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления.

Напомним, в Актобе из-за сильного ветра и метели в ряде садоводческих коллективов города произошло аварийное отключение электричества.

А жителей Астаны просят быть бдительнее и не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.

Также на портале egov.kz отмечается, что из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом.
  • Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060123-morozy-do-28-gradusov-vernutsya-v-kazahstan/

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