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Всех школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане в пятницу

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Дети идут в школу
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

В Астане всех школьников первой смены, а также студентов первого и второго курсов колледжей перевели на дистанционное обучение завтра, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 9 февраля учащиеся с нулевого по 11 (12) класс и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в пресс-службе управления образования столицы в Instagram.

Отметим, что сегодня учащиеся с нулевого по девятый класс второй смены в Астаны тоже учились дистанционно из-за непогоды.

Между тем аким города Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с непогодой. Он призвал детей и пенсионеров по возможности не выходить из дома.

Ранее мы рассказывали, что на фоне ухудшившейся погоды в соцсетях астанчане начали делиться как смешными, так и тревожными роликами о происходящем.

Также сегодня из-за сильного ветра в аэропорту Астаны сообщили об отмене и задержках некоторых рейсов.

Добавим, по данным на сайте РГП "Казгидромет", ночью 9 февраля в столице ожидается снегопад. Температура воздуха будет равна -2...-4 градусам. Скорость ветра – 15-20 м/с, ночью и утром порывы могут достигать временами 30 м/с.

Днем снегопад продолжится. При этом температура будет повышаться до +2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059990-vseh-shkolnikov-pervoy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-astane-v-pyatnitsu/

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