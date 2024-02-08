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Детей и пенсионеров попросили не выходить на улицу в Астане

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Мужчины идут по заснеженной улице
Непогода в Астане. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с непогодой. Он призвал детей и пенсионеров по возможности не выходить из дома, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост столичный аким разместил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме.

Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары смесью соли и песка.

"Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу.

Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения.

Также прошу следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города", – обратился к астанчанам Женис Касымбек.

Ранее мы рассказывали, что на фоне ухудшившейся погоды в соцсетях астанчане начали делиться как смешными, так и тревожными роликами о происходящем.

Некоторых школьников отправили на дистанционку.

При этом жителей Астаны и еще ряда областей Казахстана напугали рассылкой о шторме и посоветовали закрыть окна и двери.

Вчера к астанчанам также обращались представители ДЧС в связи с непогодой.

Завтра днем, по данным РГП "Казгидромет", в Астане ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. При этом порывы могут достигать 23-28 м/с, а ночью и утром – 30 м/с и более. При этом температура воздуха составит 0...+2 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059983-detey-i-pensionerov-poprosili-ne-vyhodit-na-ulitsu-v-astane/

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