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Сдувает ветром, заметает снегом: как астанчане отреагировали на непогоду в соцсетях (видео)

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Девушка в пуховике идет против ветра
Непогода в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

Астана уже неделю "радует" жителей порывами ветра до 20 м/с и метелями. В соцсетях люди делятся как смешными, так и тревожными роликами о происходящем, передает корреспондент NUR.KZ.

С начала февраля служба 112 каждый день посылает астанчанам сообщения об усилении ветра и буранах. Въезды и выезды в столицу периодически закрываются.

Сегодня спасатели сообщили о том, что закрыты трассы "Астана – Павлодарская область" и "Астана – Коргалжин".

"Сильная метель, ветер – 20 м/с", – говорится в сообщении.

ОСИ И КСК в соседских чатах посоветовали не ходить близко к ЖК – есть риск прилета облицовочного керамогранита и других стройматериалов.

Тем временем, астанчан и жителей еще ряда областей в стране пугают рассылкой о шторме с советом закрыть окна и двери.

В сети появился ролик с демонстрацией очага циклона на карте и сообщением о скорости ветра до 100 км/час.

Астанчане в TikTok шутят о том, что людям с весом меньше 60 кг лучше не выходить из дома.

Однако, работу никто не отменял, поэтому горожане преодолевают пургу, перешагивают сугробы и идут по своими делам.

На одном из роликов в Instagram видно, как девушка пытается устоять на ногах на сильном ветре.

А такая видимость наблюдается в пригороде столицы.

Набирают обороты и локальные мемы на тему непогоды в Астане. Их также публикуют различные паблики в соцсетях.

Снега так много, что машины и люди утопают в белой каше.

Акимат Астаны на официальной странице в Instagram сообщает, что за прошедшую ночь из города вывезли 4 тысячи грузовиков – больше 55 тыс. кубометров – снега.

При этом с начала зимы на полигоны свезли более 4 миллионов кубометров снега, что равно объему около 300 тысяч большегрузов.

Однако терпеть такую непогоду осталось еще пару дней – "Казгидромет" сообщает, что ветра и метели продержатся до 10 февраля.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059964-sduvaet-vetrom-zametaet-snegom-kak-astanchane-otreagirovali-na-nepogodu-v-sotssetyah-video/

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