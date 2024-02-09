Снегопад и сильный ветер обещают жителям одного из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 февраля - осадки ожидаются лишь в столице. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики вновь прогнозируют снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.