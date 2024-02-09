Более сотни ДТП произошло за день в Астане из-за накрывшего город бурана

В Астане накануне из-за сильного бурана, который накрыл город, было зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

"В Астане с утра зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий. Учитывая неблагоприятные погодные условия, департамент полиции Астаны усилил маршруты патрулирования вблизи образовательных учреждении и мест массового скопления людей, привлечены дополнительные силы", - сообщает столичная полиция в Instagram.

Стражи порядка призвали водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.

"Водителям необходимо быть максимально внимательными и бдительными во время движения, строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также избегать резких торможений. Просим пешеходов переходить дорогу только в установленных местах. Напоминаем водителям снизить скорость движения при переезде пешеходных полос и быть предельно внимательными возле школ и образовательных учреждений", - отмечается в сообщении ведомства.

Здесь же напомнили, что при нарушении ПДД существует ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня неустойчивая погода в столице сохранится. Астанчанам синоптики вновь прогнозируют снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса.

Ранее мы писали о том, что Астана уже неделю "радует" жителей порывами ветра до 20 м/с и метелями. В соцсетях люди делятся как смешными, так и тревожными роликами о происходящем.

Накануне также аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с разыгравшимся бураном. Он призвал детей и пенсионеров по возможности не выходить из дома.

Сообщалось также, что сегодня в Астане всех школьников первой смены, а также студентов первого и второго курсов колледжей перевели на дистанционное обучение.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала Вас в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если Вы в дороге: