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"Ничего не осталось": жителей дома в Карагандинской области, где взорвался газ, хотят переселить

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Дом. где случился взрыв
Дом. где случился взрыв. Кадр из видео: КТК

Жильцов дома в Ботакаре, где произошел взрыв, собираются переселить - так будет выгоднее считают власти. В доме уцелели всего пять квартир, передает сайт телеканала КТК.

Специальная комиссия закончила обследовать этот жилой дом - результаты станут известны на следующей неделе. Будет известно, подлежит ли он восстановлению.

Жильцов пострадавшей двухэтажки временно разместили в соседних домах, однако возвращаться в свои квартиры боятся даже те, у кого они уцелели.

"У нас ничего не осталось. Только вчера разрешили зайти, и мы нашли некоторые наши документы. Но что-то придется делать заново. Потому что найти их невозможно. Еле добрались до шифоньера, и все, что там было, высыпали в одеяло, сюда вот принесли", - рассказала жительница пострадавшего дома Сауле Оразалинова.

Всего после взрыва в доме уцелели пять квартир - в оставшихся семи подсчитали ущерб. Согласно актам, он составил 10 млн тенге, отмечает телеканал.

Спецкомиссия уже обследовала дом - на следующей неделе будут готовы результаты экспертиз.

Тогда станет ясно, подлежит ли здание восстановлению, однако местные власти решили, что выгоднее переселить 12 семей.

Отмечается, что все они жили в арендных квартирах, которые постепенно выкупали у государства.

"Согласно закону, мы должны обеспечить всех жильем, хоть приватизированные в частную собственность, хоть государственное. Государственное мы будем выкупать для них, например, равнозначное. Для приватизированных тоже равнозначные квартиры, и, соответственно, если государственное - государственные. Если будем выкупать, они останутся в государственной собственности", - прокомментировал ситуацию замакима Бухар-Жырауского района Нурлан Есентаев.

Дело по факту взрыва расследуют полицейские - заведено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Источник: КТК.

Взрыв в доме в Карагандинской области

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали сообщил о гибели двух человек. В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них - дети.

Спустя три с половиной часа аварийно-спасательные работы завершились. После случившегося в населенном пункте объявили ЧС местного масштаба.

Позже стало известно, что при взрыве погибли отец и мать полицейского. Соболезнования сотруднику выразили в ДП Карагандинской области.

Также чиновники региона призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту и сообщать о газовых баллонах в многоэтажных жилых домах.

После жильцы дома рассказали, как произошел взрыв. По слова местных, строители отогревали газовый баллон у печки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058937-nichego-ne-ostalos-zhiteley-doma-v-karagandinskoy-oblasti-gde-vzorvalsya-gaz-hotyat-peresilit/

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