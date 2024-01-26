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Более 1800 афтершоков зарегистрировали по Казахстану за 4 дня

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

С 23 по 26 января по Казахстану зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ННЦСНиИ.

Как сообщили в Национальном научном Центре сейсмологического наблюдения и исследований, в период с 23 по 26 января по Казахстану зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.

"Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс – сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", – пояснили сейсмологи.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Позавчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Вскоре выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Минувшей ночью в Алматы и Талгаре также были зафиксированы подземные толчки от землетрясения. Их ощутимость составила 2 балла.

После этого сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений на территории Китая.

Также сегодня днем алматинцы почувствовали очередное землетрясение ощутимостью 2 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057748-bolee-1800-aftershokov-zaregistrirovali-po-kazahstanu-za-4-dnya/

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