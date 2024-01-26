Очередное землетрясение почувствовали алматинцы

Алматинцы сегодня почувствовали очередное землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений.

Сетью сейсмических станций научного центра сегодня в 14:17 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.9 в 269 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Глубина подземных толчков – 5 километров.

Ощутимость составила 2 балла.

Отметим, что минувшей ночью в Алматы и Талгаре также были зафиксированы подземные толчки от землетрясения. Их ощутимость составила 2 балла.

После этого сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений на территории Китая.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Позавчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Вскоре выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: