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Сильное землетрясение в Алматы: сколько пострадавших остаются в больницах

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Медицинский препарат спускается по трубкам капельницы
Капельница. Иллюстративное фото: Bing Guan/Bloomberg/Getty Images

О состоянии семерых граждан, находящихся в больницах после травм, полученных в результате недавнего сильного землетрясения, рассказали в УОЗ Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, трое взрослых пострадавших во время землетрясения продолжают получать необходимую помощь врачей в Больнице скорой неотложной медпомощи. Состояние одного из них остается тяжелым, остальных – средней степени тяжести.

Четверо детей находятся в Центре детской неотложной медпомощи, их состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное.

Ранее сообщалось, что число обратившихся в больницу алматинцев после землетрясения составило 67 человек.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Позавчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Вскоре выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Сегодня ночью в южной столице вновь зафиксировали подземные толчки в 2 балла. Их также могли ощутить жители Талгара. Помимо этого, казахстанские сейсмологи зарегистрировали за ночь еще пять землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057705-silnoe-zemletryasenie-v-almaty-skolko-postradavshih-ostayutsya-v-bolnitsah/

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