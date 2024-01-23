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ЧП с автобусом на "Майкаинзолото": о рисках обвала горных пород заявили в МЧС

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Аварийно-спасательные работы на "Майкаинзолото"
Аварийно-спасательные работы на "Майкаинзолото": пресс-служба МЧС РК

Аварийно-спасательные работы на "Майкаинзолото" продолжаются, они ведутся без выходных. Есть риски обвала горных пород, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Павлодарской области продолжаются аварийно-спасательные работы на "Майкаинзолото". Сейчас в работу вовлечены 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона. Зарубежных специалистов к работе не привлекали. 

Отмечается, что поисковые работы ведутся в сложных условиях.

"Имеются постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой. Для обогрева работающих спасателей на дне обвала установлена палатка и калорифер, обеспечена безопасность работ экскаваторщика и других участников на дне воронки.

Группой психологов МЧС родственникам пострадавших оказывается помощь. ЕНПФ произведены выплаты на погребение семьям погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что работодателем планируется взять на себя обязательства по выплате семьям погибших сотрудников 10-ти годовых заработных плат, погашению кредитных займов и попечительству несовершеннолетних детей.

Также, совместно с акиматом области прорабатывается вопрос по предоставлению детям погибших грантов на обучение в Павлодарском университете имени Торайгырова.

"Комиссия по расследованию причин несчастного случая завершает свою работу. Изучена рабочая и проектная документации рудника, предварительные выводы экспертных организаций и произведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Деятельность АО "Майкаинзолото" приостановлена.

По результатам работы комиссии будет определен круг ответственных должностных лиц. Для установления виновных лиц материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы для проведения следственных действий", - отмечается в сообщении.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса. А супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, записала обращение к президенту - она просит привлечь к поискам специалистов из других стран.

Сообщалось также, что проводится расследование нарушений правил безопасности ведения горных работ, повлекших смерть людей на территории АО "Майкаинзолото", более 40 работников предприятия допрошены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057143-chp-s-avtobusom-na-maykainzoloto-o-riskah-obvala-gornyh-porod-zayavili-v-mchs/

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