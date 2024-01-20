ЧП с автобусом в Павлодарской области: как проходят поиски пропавших (фото)

На территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области продолжаются спасательные работы, которые осложнены опасными условиями и холодами, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области в Instagram, на месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" сохраняется угроза обвала грунта – спасатели работают в опасных для жизни условиях.

Малогабаритным экскаватором на дне обвала проведена переэкскавация грунта в объеме около 850 кубических метров. Это позволило расширить пространство для работы второго экскаватора.

20 января с соблюдением правил безопасности с помощью 2-х бульдозеров, а также вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. Началась уборка больших негабаритных камней и горной породы с предположительного местонахождения автобуса.

При этом постоянно обеспечивается страховка и безопасность работ двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. Проводится спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъем найденных предметов.

Проводится круглосуточное наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней.

Сами работы осложнены минусовой температурой и постоянным осыпанием грунта, есть угроза обвала. Всего в поисковых работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 БПЛА.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса. Позже по этому поводу высказался депутат мажилиса Амантай Жаркынбек. Он заявил, что после провала земли под угрозой ближайший поселок.

А несколько дней назад на месте поисков обнаружены кислородный баллон и дыхательный аппарат спасателей.