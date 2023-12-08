В Риддере подтопило дома и дворовые территории, аким ВКО выехал на место

В Риддере из-за подъема уровня воды в русле реки подтопило несколько дворовых территорий и домов. Специалисты приступили к ликвидации последствий ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Инфоцентр области.

"8 декабря поздно ночью в Риддере в русле реки Хариузовка произошел подъем уровня воды из за снежной шуги, в результате произошло подтопление 4-х дворовых территорий частного сектора по улице Кирова, переулке Усть-Каменогорский, переулке Хариузовский, а также подтоплено 2 частных дома по улице Кирова", – говорится в сообщении

Население города оповестили, силы и средства на случай возможной эвакуации приведены в готовность.

Акимат Риддера подготовил для жителей пункт временного размещения в здании КГУ "Риддерский колледж". Однако сообщается, что люди пока от эвакуации отказались.

Для откачки воды с придворовых территорий и домов задействованы мотопомпы, используется спецтехника для очистки от наледи и создания уклона в сторону русла рек.

Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы 20 человек личного состава, 7 единиц техники, 2 мотопомпы. Сотрудники "ЛК ГЭС" уменьшили сброс воды, проводится мониторинг.

По состоянию на 07:30 вода с дворовых территорий ушла, остается только в погребах. При этом водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение в Риддере осуществляется в полном объеме.

На место выехали аким ВКО Ермек Кошербаев и руководство областного ДЧС.

Также сегодня стало известно о прорыве на теплотрассе в Степногорске, произошедшем накануне вечером. В результате происшествия ряд домов остался без отопления.

Напомним, что в октябре 2022 года на ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Занимавший на тот момент пост главы ВКО Даниал Ахметов заявил, что причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации прежнего руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. Вскоре после череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В октябре стало известно, что Риддерская ТЭЦ перешла в коммунальную собственность акимата за 1 тенге.