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Пожар в Алматы с 13 погибшими: эвакуированных разместили в школе

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Фото с места пожара
Место происшествия. Фото: t.me/qumash_kz

Эвакуированных при пожаре в хостеле Алматы разместили в близлежащей школе, им предоставляется помощь в полном объеме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

По состоянию на 08:40 30 ноября с места пожара эвакуировано 59 человек, из которых трое к 08:40 доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи.

"56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района", - сообщает городской акимат.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти.

Пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.

Позже стало известно, что в больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализированы 2 человека, пострадавшие при пожаре в хостеле по улице Шарипова. Один из них, после осмотра врачей и всех обследований, отправлен на амбулаторное лечение.

По хостелу, где случился пожар: в приложении 2GIS указано, что по адресу, названному в ДЧС - Шарипова, 86 - располагается хостел Almaty Hostel.

Ссылок на сайт или страницы хостела в соцсетях нет. По данным, указанным в 2GIS, в хостеле располагалось до 100 мест, стоимость за проживание начинается от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048326-pozhar-v-almaty-s-13-pogibshimi-evakuirovannyh-razmestili-v-shkole/

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