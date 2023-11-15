Трагедия на шахте в Караганде: что известно о пострадавших и какую помощь уже оказали семьям погибших

Четыре горняка, пострадавших на шахте имени Костенко в Караганде, на данный момент остаются в больнице. Врачи рассказали о состоянии их здоровья, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Сегодня на брифинге СЦК аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил о состоянии четырех горняков, пострадавших во время взрыва на шахте имени Костенко. Стало известно, что они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, говорится на сайте областного акимата.

Кроме того, на сегодняшний день все 46 семей погибших шахтеров получили единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах до 23 лет, назначено государственное соцпособие по случаю потери кормильца.

При этом государство, как сообщается, будет и дальше поддерживать семьи погибших горняков.

В свою очередь "АрселорМиттал Темиртау" выплатила 44 семьям 10 годовых зарплат. Были также погашены кредиты погибших шахтеров, их жен, родителей и детей. Помимо этого, АМТ купит квартиры – не менее 18 кв. м полезной площади на каждого члена семьи. Детям до 18 лет (или до 23 лет период учебы) будут выплачиваться страховые выплаты.

Ранее аким Карагандинской области рассказал, что испытывает моральную и психологическую ответственность за случившееся на шахте имени Костенко.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит свое название. При этом при передаче данного актива государству бюджетные деньги использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.