Аким Карагандинской области ответил, чувствует ли он свою ответственность за ЧП на шахтах

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге ответил на вопрос, чувствует ли он свою ответственность за ЧП на шахтах "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, заставляли ли его "закрывать глаза" на состояние шахт "АрселорМиттал Темиртау" и оказывалось ли давление со стороны "старого Казахстана".

"Никаких вмешательств со стороны "старого Казахстана", такого нет и не было", - коротко ответил глава региона.

Он добавил, что испытывает моральную и психологическую ответственность за случившееся на шахте имени Костенко.

"Конечно, какая-то моральная и психологическая ответственность существует, не просто так, чтобы гибли шахтеры. Это большая трагедия, но мы будем принимать меры, чтобы впредь этого не допускать. Как специалист, я не мог это предотвратить, это, наверное, больше вопрос к руководству АМТ и угольному департаменту, которые должны были заниматься этим вопросом.

Непосредственно эти вопросы мы на своем уровне рассматривали и соответствующие предписания и предложения давались в сторону угольного департамента и руководству АМТ", - пояснил Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, в результате взрыва, прогремевшего 28 октября на шахте имени Костенко в Караганде, погибли 46 человек, еще 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Всего в момент трагедии под землей находились 252 горняков.

После случившегося заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау".

Сегодня во время брифинга глава региона высказался о его статусе. Ермаганбет Булекпаев заявил, что Вадим Басин был освобожден от должности заместителя акима, сейчас он работает напрямую с шахтерами. В ближайшее время, полагает глава региона, его статус определится.