Масштабное отключение света в Атырау прокомментировали в областном акимате

Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Атырауской области в своем официальном Telegram-канале прокомментировал масштабное отключение электричества в городе сегодня, 3 июля.

"Акимат Атырауской области совместно с ответственными службами предпринимают необходимые меры по определению и устранению причины отключения электричества в городе Атырау.

На данный момент ожидается официальная информация о причинах авариях со стороны KEGOC и Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Между тем в компании "Атырау-Жарык" заявили, что в связи с аварийным отключением энергоблока №1 от действий панели автоматики на МАЭК Мангистауская область перешла на изолированную работу. От снижения частоты выделились на изолированную работу также электростанции ТШО, NCOC и Атырауская ТЭЦ.

Отмечалось, что персонал АО Kegoc выясняет причину отключения.

В Минэнерго между тем пояснили, что в 18:23 на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1.

"В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу.

По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу.

Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что сейчас Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, снимаются ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027394-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-v-atyrau-prokommentirovali-v-oblastnom-akimate/