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Отключение электричества в Атырау: ситуацию прокомментировали в АО "Атырау-Жарык"

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Горящая лампочка
Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В компании "Атырау-Жарык" объяснили причину аварийного отключения света, которое произошло в Атырау сегодня, 3 июля, передает МИА "Казинформ".

"В связи с аварийным отключением энергоблока №1 от действий панели автоматики на МАЭК Мангистауская область перешла на изолированную работу. От снижения частоты выделились на изолированную работу электростанции ТШО, NCOC, Атырауская ТЭЦ.

В настоящее время по городу Атырау были обесточены полностью левобережная часть города - от села Дамба, центральный микрорайон до села Талгайрян - и частично правобережная часть города - от села Алмалы до села Жумыскер. В настоящее время персонал АО Kegoc выясняет причину отключения", - сообщили в пресс-службе АО "Атырау-Жарык".

Отмечается, что после выяснения причин отключения электроснабжение будет восстановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027392-otklyuchenie-elektrichestva-v-atyrau-situatsiyu-prokommentirovali-v-ao-atyrau-zharyk/

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